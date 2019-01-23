У Трускавці триває етап Кубка світу з хортингу

З 23 по 28 січня курортна столиця України Трускавець стала ще й столицею хортингу – порівняно нового виду спорту, назва котрого походить від острова Хортиця. Вже не вперше Трускавець приймає хортингістів з різних країн Європи та Азії – для прикладу, в листопаді минулого року тут проходив Чемпіонат Європи з цього виду спорту.

У різних номінаціях та категоріях хортингісти змагаються на хорті. В спортивному залі готельно-курортного комплексу «Карпати» відбуваються показові виступи, змагання в розділах «Двобій», «Форма», «Сутичка» та інші. За Кубок світу приїхали поборотися спортсмени не лише з різних куточків України, але й зі Словаччини, Вірменії, Чехії, Польщі та Білорусі. Іван Сірко зі Словаччини виголошує привітання учасникам Кубка світу словацькою мовою – і, о диво! всі розуміють про що йдеться в його промові.

Зворушливою була церемонія відкриття Кубка світу, коли ведуча, начальник відділу відпочинку та розваг ГКК «Карпати» Марія Гуцало акапельно заспівала гімн України. Його підхопили юні хортингісти, тренери, інші присутні на відкритті, і захід символічно продемонстрував, що в хортингу – українське патріотичне коріння. Про це у своїх виступах сказали і представник Львівської облдержадміністрації, і заступник міського голови Трускавця. Олександр Ткаченко зазначив, що хоча хортинг поширюється різними країнами світу, але завжди він матиме українське коріння, і саме завдяки цьому виду спорту люди глибше та детальніше пізнаватимуть історію України, її культуру, традиції, бойове мистецтво. Бо хто б так сильно цікавився історією Китаю чи Японії, – наводить приклад Олександр Ткаченко, – якби не бойові мистецтва, батьківщиною яких стали ці країни. І це істинна правда, бо саме завдяки східним бойовим мистецтвам люди у всьому світі вчать хоча б по декілька ієрогліфів, знають слова привітань, команд, вивчають та вдосконалюють східну філософію, знайомляться з елементами та основами духовності Сходу.

Окрема подяка спонсорам, меценатам, партнерам – Міжнародній клініці відновного лікування (Володимир Козявкін), ГКК «Карпати» (Лев Грицак), КП «Дрогобицький ринок» (Володимир Білоган), мерам Трускавця та Дрогобича Андрієві Кульчинському та Тарасові Кучмі, заступнику мера Дрогобича Василеві Качмареві, та всім іншим, хто підтримує цей вид спорту та хортингістів у їхньому прагненні розвиватися, перемагати, поширювати цей вид українського бойового мистецтва.

Серед українських хортингістів спортсмени з Дрогобича та Трускавця завжди були в пошані – і немалу роль в цьому відіграють такі знакові постаті українського та європейського хортингу як Віталій Плеханов, Денис Іваницький, Сергій Дідусь. Засновник цього нового виду спортивних бойових мистецтв Едуард Єрьоменко – теж частий гість у Трускавці, тож і тепер, під час відкриття Кубку світу з хортингу, не забракло його виступу. Та найголовніше – і тепер, в січні, подібно як і в листопаді минулого року, на змаганнях не забракло духу до перемоги, видовищних показів, хорошого настрою, відваги та мужності учасників. Бо хортинг – це не тільки кубки чи грамоти, це і вдосконалення себе в фізичному та духовному плані. Хортинг – це звучить гордо!

Володимир Ключак

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