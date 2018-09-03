У Трускавці триває оповіщення військовозобов’язаних. Про це 3 вересня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Юрій Солян. Він подякував керівництву ТзОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати» та КП «Трускавецьтепло» за сприяння в процесі оповіщення працівників вищевказаних підприємств та вручення повісток для участі в навчальних зборах. Юрій Солян наголосив, що така робота ведеться постійно.

Також посадовець повідомив, що найближчим часом на навчальні збори з Трускавця буде відправлено п’ятьох учасників АТО. Повістки для них вже виписані.

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