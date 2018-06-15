У Трускавці цього четверга стартує ІІІ Форум місцевого розвитку

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, у четвер, 21 червня, у Трускавці розпочинає роботу ІІІ Форум місцевого розвитку. Захід триватиме упродовж трьох днів і стане унікальним міжнародним майданчиком обміну досвідом з питань посилення співпраці між корпусом народних депутатів, представниками місцевого самоврядування, неурядових організацій та закордонних партнерів.

Цього року учасники Форуму місцевого розвитку обговорюватимуть три стратегічні напрями:

– інструменти забезпечення сталого розвитку Карпатського Єврорегіону;

– можливості для підтримки регіонального та місцевого розвитку;

– Схід і Захід разом: регіональний вимір загальноукраїнської солідарності.

Організатори очікують понад 400 учасників з 9 країн. Серед них – керівники центральних органів влади, очільники 10 областей України, представники 7 закордонних регіонів-партнерів.

Планується, що в роботі Форуму візьмуть участь, зокрема Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода, заступник міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко, заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей, заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар, державний секретар Міністерства інфраструктури України Андрій Галущак, заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар.

Програма Форуму передбачає 21 дискусійну панель, в якій візьме участь 130 спікерів. Також запланований 31 супровідний захід.

Із детальнішою інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті Форуму. Із програмою Форуму можна ознайомитися за посиланням: http://ld-forum.com.ua/programy/

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