У Трускавці увімкнена газова плита ледь не спричинила біди

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 25 липня о 09:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Трускавець на вул. Стебницька, 88 на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в квартирі відчувається сильний запах газу. На місце події виїхала оперативна група трускавецьких рятувальників. Спільно з працівниками поліції та представниками ОСББ за допомогою ручного інструменту відкрито вхідні двері квартири та виявлено ввімкненими, без горіння, дві комфорки газової плити. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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