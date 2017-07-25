У Трускавці увімкнена газова плита ледь не спричинила біди

By  | 28.07.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 25 липня  о 09:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Трускавець на вул. Стебницька, 88 на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в квартирі відчувається сильний запах газу. На місце події виїхала оперативна група трускавецьких рятувальників. Спільно з працівниками поліції та представниками ОСББ за допомогою ручного інструменту відкрито вхідні двері квартири та виявлено ввімкненими, без горіння, дві комфорки газової плити. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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Новини Трускавця та регіону

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