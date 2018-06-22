У Трускавці вандали розмалювали електричку

21 червня близько п’ятої години ранку на 1-й колії вокзалу курортної станції Трускавець локомотивна бригада виявила, що невідомі особи розмалювали аерозольними фарбами два вагони електропоїзда ЕР2т №7246. Про це інформує прес-служба Львівської залізниці. На місце події залізничники викликали наряд поліції. Триває розслідування.

Львівська залізниця змушена відставляти пошкоджений злодіями та вандалами рухомий склад на позаплановий ремонт, а це загострює проблему належного забезпечення та організації приміських пасажирських перевезень, зауважують у компанії. Із початку 2018 року залізничники зафіксували 14 таких випадків, що завдали збитків магістралі на суму майже 122 тис. гривень.

Крім прямих збитків, заподіяних зловмисниками, на плечі господарства приміських перевезень лягають додаткові витрати робочого часу працівників підрозділів та кошти, необхідні для усунення цих збитків. Крім того, пошкоджені вагони необхідно відставляти з руху для ремонту, що відповідно зменшує їхню кількість в експлуатації і призводить до скорочення складів поїздів. Із початку 2018 року через злочинні дії крадіїв, хуліганів та вандалів залізничникам доводилося тимчасово вилучати з експлуатації для позапланового відновлення близько 20 одиниць моторвагонного рухомого складу, кажуть у Львівській залізниці.

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