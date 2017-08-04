У неділю, 13 серпня, у Трускавці відбудеться допрем’єрний показ фільму “Червоний”. Фільм українського виробництва, знятий за реальними подіями 1947 року. Жанр фільму – історичний екшн за мотивами роману Андрія Кокотюхи, режисер фільму – Заза Буадзе. Допрем`єрний показ пройде в кінотеатрі «Злата»

Презентуватимуть стрічку її творці за участі виконавців головних ролей. Прем’єра складатиметься з двох частин. У першій (16:30) глядачів запрошують на фуршет та спілкування з акторами, натомість друга частина – це, власне, перегляд фільму. Квитки на допрем’єрний показ фільму “Червоний” можна придбати в касі кінотеатру “Злата” (орієнтовна ціна в межах 70 гривень).

Слід зазначити, що допрем`єрні покази фільму «Червоний» проходять в Україні протягом всього серпня. Стартувавши в Ужгороді 5 серпня, допрем`єрні покази «Червоного» пройдуть в більшості обласних центрів України. На Львівщині Трускавець є єдиним містом (окрім, звісно, Львова, де допрем`єрний показ пройде 18 серпня), в якому «Червоного» покажуть перед випуском у широкий прокат. Завершиться промо-тур фільму у Києві 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.

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