У Трускавці відбудеться допрем`єрний показ фільму «Червоний»

By  | 04.08.2017 | Filed under: Новини

У неділю, 13 серпня, у Трускавці відбудеться допрем’єрний показ фільму “Червоний”. Фільм українського виробництва, знятий за реальними подіями 1947 року. Жанр фільму – історичний екшн за мотивами роману Андрія Кокотюхи, режисер фільму – Заза Буадзе. Допрем`єрний показ пройде в кінотеатрі «Злата»

Презентуватимуть стрічку її творці за участі виконавців головних ролей. Прем’єра складатиметься з двох частин. У першій (16:30) глядачів запрошують на фуршет та спілкування з акторами, натомість друга частина – це, власне,  перегляд фільму. Квитки на допрем’єрний показ фільму “Червоний” можна придбати в касі кінотеатру “Злата” (орієнтовна ціна в межах 70 гривень).

Слід зазначити, що допрем`єрні покази фільму «Червоний» проходять в Україні протягом всього серпня. Стартувавши в Ужгороді 5 серпня, допрем`єрні покази «Червоного» пройдуть в більшості обласних центрів України. На Львівщині Трускавець є єдиним містом (окрім, звісно, Львова, де допрем`єрний показ пройде 18 серпня), в якому «Червоного» покажуть перед випуском у широкий прокат. Завершиться промо-тур фільму у Києві 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.

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