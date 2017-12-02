У Трускавці відбудеться урочисте посвячення пам’ятника Патріархові Йосифові Сліпому

У неділю, 3 грудня, у Трускавці відбудеться урочисте відкриття пам’ятника Патріархові Йосифові Сліпому. Чин освячення відбудеться після Архієрейської Святої Літургії, котра розпочнеться в церкві Покрови Пресвятої Богородиці о 11.00. Орієнтовно о 13.00 (після завершення Служби Божої) процесія з хоругвами пройде від церкви до пам’ятника Йосифові Сліпому, де владики УГКЦ освятять монумент. Після церковних урочистостей заплановані виступи світських достойників, зокрема від обласної та місцевої влади, а також керівництва партії «Батьківщина».

Натомість о 17.00 в Палаці культури імені Т. Шевченка розпочнеться концертна програма за участю Галицького академічного хору.

Також читайте