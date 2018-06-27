У Трускавці відбулась конференція пам’яті професора Василя Бойчука

26 червня в конференц-залі санаторію «Дніпро» (м. Трускавець) розпочала свою роботу X Міжнародна конференція на тему «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», присвячена пам’яті доктора фізико-математичних наук, професора Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка Василя Бойчука. Серце відомого в Україні та за її межами вченого зупинилося раптово 4 червня 2018 року.

Василь Бойчук народився у с. Іллінці Снятинського району Івано-Франківської обл. У Дрогобицькому педагогічному інституті (нині – університеті) він працював: з 1980 р. – асистентом кафедри, з 1983 р. – старшим викладачем, з 1985 р. – доцентом. З 1987 р. – завідувач кафедри теоретичної фізики (з 1990 р. – кафедра теоретичної фізики та методики викладання фізики) цього університету. У 1980 р. захистив кандидатську, а у 1995 р. – докторську дисертацію. У 1996 р. присвоєне звання професора та обрано деканом фізико-математичного факультету (нині – Інститут фізики, математики та інформатики). У доробку професора – близько 270 наукових праць. Під його керівництвом захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій.

Присутні в залі учасники конференції спочатку хвилиною мовчання вшанували пам’ять Василя Бойчука. Доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи ДДПУ Микола Пантюк своїм виступом ознаменував відкриття чергової, вже традиційної школи-конференції, головою якої був Василь Бойчук. У своїй доповіді Микола Павлович коротко розповів про свого колишнього колегу, його ставлення до педагогічної діяльності та науковий поступ. Відтак від імені адміністрації та Вченої ради університету Микола Пантюк оголосив присутнім прохання підтримати ініціативу назвати регулярну школу-конференцію іменем Василя Бойчука. Далі слово було надане члену-кореспонденту НАН України, професору Івану Блонському, який висловив теплі спогади про наукову діяльність Василя Івановича та висловив співчуття присутній в залі дружині покійного – Уляні Бойчук.

Відтак слово надали Уляні Бойчук. Уляна Василівна висловила подяку всім, хто приїхав в Трускавець на конференцію, присвячену пам’яті її чоловіка. «Мій чоловік був життєлюбом, надзвичайно веселою і товариською людиною, цінував почуття гумору. Я хочу, щоб ви любили життя так само, як мій чоловік, а також любили рідних, тому що вони – найдорожче, що є у вашому житті. Бережіть кожний день, який дарував вам Бог і з радістю щодня зустрічайте сонце. Бажаю вам міцного здоров’я та оптимізму, і знову через два роки тут всім зустрітись. Плідної вам роботи!», – побажала присутнім Уляна Бойчук.

Надалі розпочались пленарні доповіді згідно Програми. Цього дня учасники конференції також відвідали могилу Василя Бойчука і взяли участь у Вечорі пам’яті.

Юрій Федчак, фото і відео автора

Також читайте