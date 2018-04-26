У Трускавці відбулась перша міжнародна конференція щодо сучасної реабілітації пацієнтів з ДЦП та іншими неврологічними захворюваннями

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 26 квітня у Трускавці відбулась перша міжнародна конференція за методом професора Козявкіна, сучасна та високоефективна технологія реабілітації пацієнтів з ДЦП та іншими неврологічними захворюваннями. Захід пройшов за підтримки Львівської облдержадміністрації та департаменту охорони здоров’я.

Участь у заході взяв перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський та директор департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак.

Учасники конференції мали змогу ознайомитись з рядом цікавих презентацій. Зокрема, «Нові підходи в медичній реабілітації пацієнтів з органічними ураженнями нервової системи» В.Козявкін, «Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації» Т.Волошин, «Інноваційні технології в реабілітації за методом професора Козявкіна» О.Качмар та О.Матюшенко, «Досвід реабілітації пацієнтів з Арабських країн» N.Zenios, «Лікування розладів аутичного спектру за методом професора Козявкіна» Т.Волошин та «Співпраця з Cambridge Medical&Rehabilitation Centre,OAE» Bassam Sayad.

По завершенні конференції учасникам провели екскурсію, де вони ознайомились з процесами реабілітації та поспілкувались з пацієнтами.

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