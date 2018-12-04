У Трускавці відбулося засідання круглого столу

З нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю сьогодні, 4 грудня, у Трускавецькій міській філії Львівського обласного центру зайнятості відбулося засідання круглого столу. Участь в ньому взяли начальник Трускавецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Руслана Каніна, директор Трускавецької міської філії Львівського обласного центру зайнятості Маргарита Роман, директор Трускавецького міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Оксана Костишин, директор Будинку учнівської творчості, член Президії МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця Василь Петранівський, представники громадських організацій інвалідів та роботодавці.

- У цей День ми приєднуємося до міжнародної ініціативи, бо, захищаючи гідність людей з інвалідністю, ми полегшуємо їм життя. Інвалідність – це не вирок. І від кожного з нас залежить, як будуть почуватися ці люди в суспільстві, яке матимуть майбутнє, – зазначила Руслана Каніна. Керівник Трускавецького сервісного центру ознайомила присутніх із змінами у пенсійному законодавстві, проведення з 01 грудня поточного року перерахунку пенсій, у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, умовами призначення різних видів пенсій, перспективою накопичувальної системи. Під час спілкування фахівець Фонду зосередила увагу присутніх на особливостях пенсійного законодавства щодо категорії людей з особливими потребами, ознайомив з процедурою реєстрації на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України та запровадження сервісу СМС-інформування.

Додаткова інформація: у м. Трускавець на обліку перебуває 5 884 одержувачів пенсії, з них по інвалідності 679. Середній розмір пенсійної виплати – 2 114,97 грн.

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