У Трускавці відбулись командно-штабні навчання з цивільного захисту

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2019 рік 30 травня у м. Трускавці відбулись командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Трускавецької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.

До проведення командно-штабних навчань залучили керівний склад органів управління цивільного захисту міста Трускавця, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міська комісія з питань евакуації.

Під час навчань було змодельовано низку надзвичайних ситуацій, на які мали відповідно реагувати керівний склад та спеціалізовані служби цивільного захисту.

За ввідними по навчанню були відпрацьовані практичні дії за ввідними на різну тематику, зокрема: розлив хімічно-небезпечної речовини, виникнення пошкоджень в системах життєзабезпечення міста внаслідок погіршення погодних умов, вибух газу в котельні тощо.

Під час навчання була успішно випробувана сучасна система оповіщення керівного складу міста, а також проводилась перевірка технічних засобів оповіщення населення з включенням електросирен.

Окрім цього, в комунальному закладі “Трускавецька міська лікарня” проведено об’єктове навчання. За умовами навчання було розгорнуто евакуаційний пункт, рятувальниками проводилась евакуація “постраждалого” з задимленого приміщення 5-го поверху лікарні. Служби діяли чітко та злагоджено.

Кваліфіковану методичну допомогу та поради в навчанні надавали представники департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

Основна мета навчань – поглиблення знань, набуття практичних умінь і навичок, а також відпрацювання взаємодії між спеціалізованими службами міста Трускавця досягнута.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

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