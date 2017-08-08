У Трускавці відчужено земельну ділянку та нежитлове приміщення за заниженою вартістю

Працівники Управління захисту економіки Львівської області та Дрогобицької місцевої прокуратури встановили, що у 2014 році директор товариства з обмеженою відповідальністю, являючись одним із трьох засновників підприємства, без проведення експертної оцінки відчужила земельну ділянку та нежитлове приміщення в місті Трускавець Львівської області за заниженою вартістю.

Це приміщення, що належало товариству, було оцінене лише у 3 800 тисячі гривень, а вартість землі була визначена у 86 800 гривень. В обох випадках відповідна експертна оцінка вартості майна не проводилася, і його за таку мізерну суму реалізували. Проведеною оціночною експертизою встановлено, що вартість об’єктів була у рази занижена. Внаслідок цього інші два засновники товариства не отримали кошти від продажу нерухомого майна товариства на загальну суму у 258 000 гривень.

Слідчим відділенням територіального відділу поліції посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

За вчинення цього правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі спеціальною конфіскацією.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Управління захисту економіки у Львівській області

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