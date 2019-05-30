У Трускавці відкрили черговий спортивний майданчик зі штучним покриттям

Сьогодні, 13 червня, у Трускавці відбулося урочисте відкриття спортивного майданчика біля НВК «СЗШ №2-гімназія». Участь в заході взяли міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, начальник відділу освіти ТМР Орест Лобик, начальник відділу сім`ї, молоді та спорту ТМР Роман Коваль, директор НВК «СЗШ №2-гімназія» Роман Гудзеляк, директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович, представник обласної влади, інші офіційні особи, гості, діти, журналісти.

Спочатку майданчик освятив та напутнє слово виголосив отець-декан Петро Івасівка. Після короткої офіційної частини відбувся танцювальний флешмоб учнів пришкільного табору НВК «СЗШ №2-гімназія». А згодом на майданчику відбулися «Веселі старти» – спортивні змагання дітей з пришкільних таборів трьох шкіл Трускавця. Свято довелося трохи скоротити, оскільки на вулиці стоїть страшна спека – орієнтовно +29`С.

Введення в експлуатацію нового майданчика біля другої школи – це лише початок робіт з благоустрою, які проводяться на цій території, зазначив у своєму виступі мер Трускавця. При будівництві майданчика виникали різні труднощі та проблеми, але, слава Богу, їх вдалося подолати.

Зараз територія біля нової спортивної споруди нагадує будівельний майданчик, адже потрібно виконати ще чималенько робіт, щоб у підсумку вийшов чудовий результат.

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