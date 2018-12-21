У Трускавці відкрили інклюзивно-ресурсний центр для дітей з інвалідністю

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, у п’ятницю, 28 грудня, у Трускавці на базі Будинку учнівської творчості відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Відтак, діти із інвалідністю, віком від двох до 18 років, зможуть одночасно відвідувати заняття з корекційними педагогами та спеціалістами-дефектологами.

Основними завданнями ІРЦ є комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Приміщення центру забезпечене елементами безбар’єрності (наявні широкі дверні двері). Також центр оснащений відповідними засобами, зокрема предметно-ігровим і розвивально-корекційним обладнанням.

Із державного бюджету на закупівлю меблів, комп’ютерного обладнання та дидактичних матеріалів для ІРЦ скеровано субвенцію у розмірі 251 тис грн, а на здійснення ремонтних робіт з місцевого бюджету виділили 170 тис грн.

На сьогодні у Трускавці запроваджено інклюзивну форму навчання в двох навчальних закладах: середній загальноосвітній школі №1 та дошкільному навчальному закладі №2 «Ялинка».

Також читайте