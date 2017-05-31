У Трускавці відкрили перший футбольний майданчик зі штучним покриттям

By  | 31.05.2017 | Filed under: Новини

Сьогодні, 31 травня, у Трускавці відбулося відкриття першого футбольного майданчика зі штучним покриттям. Про це на своїй сторінці  в мережі Фейсбук повідомив депутат Трускавецької міської ради, журналіст Руслан Цехмейстер. «Це дуже добре! Тепер дійсно видно, що молодь та діти потрібні і про них піклуються!», – коротко прокоментував подію депутат Руслан Цехмейстер.

Ідея спорудження такого майданчика в нашому місті-курорті належить міському голові Трускавця Андрієві Кульчинському. Її він вперше публічно озвучив через місяць після вступу на посаду міського голови, а саме під час зустрічі з обдарованою молоддю Трускавця 25 грудня 2015 року в готельно-курортному комплексі «Карпати». До речі, саме на цій зустрічі він вперше публічно висловив підтримку ідеї об`єднання навколо Трускавця семи сіл, яка з легкої руки «Трускавецького вісника» отримала робочу назву «Великий Трускавець».

Футбольне поле зі штучним покриттям відкрито неподалік СЗШ №3 м. Трускавця. Участь в урочистостях відкриття нового стадіону взяли міський голова Андрій Кульчинський, депутат Руслан Цехмейстер, начальник відділу освіти ТМР Орест Лобик, освітяни, діти, батьки. Освятив нове футбольне поле отець-вікарій парафії святого пророка Іллі (УГКЦ) Василь Копичин.

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    31.05.2017 | 18:02

    Рекламна агенція запрошує на роботу технічного працівника. Робота зі станком ЧПУ (числово-програмувальне управління), вирізання з пластику та дерева, контроль за рекламними щитами, заміна друку. Вимога – володіння графічними програмами (можливе навчання). Телефон для довідок: 067-67-14-650 (Павло). Трускавецький вісник Також читайтеОголошення для творчих людей (0)Запрошуємо на роботу (0)Запрошуємо на роботу (0)Програма фестивалю “Східницьке літо” (0)

  • Оголошення для творчих людей
    31.05.2017 | 08:58

    Шукаємо викладачів естрадного вокалу, сучасної хореографії, театрального мистецтва та моделінгу, а також адміністратора у нову філію продюсерського центру “BRAVA PRODUCTION” в Трускавці. Досвід роботи обов’язковий. Відкриття навчального центру відбудеться на початку вересня. Резюме та необхідну інформацію надсилайте на електронну скриньку bravaproduction@gmail.com. В темі листа вказати “Кастинг на Трускавецький філіал”. *** Галицька Кіношкола запрошує на роботу [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви