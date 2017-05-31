У Трускавці відкрили перший футбольний майданчик зі штучним покриттям

Сьогодні, 31 травня, у Трускавці відбулося відкриття першого футбольного майданчика зі штучним покриттям. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив депутат Трускавецької міської ради, журналіст Руслан Цехмейстер. «Це дуже добре! Тепер дійсно видно, що молодь та діти потрібні і про них піклуються!», – коротко прокоментував подію депутат Руслан Цехмейстер.

Ідея спорудження такого майданчика в нашому місті-курорті належить міському голові Трускавця Андрієві Кульчинському. Її він вперше публічно озвучив через місяць після вступу на посаду міського голови, а саме під час зустрічі з обдарованою молоддю Трускавця 25 грудня 2015 року в готельно-курортному комплексі «Карпати». До речі, саме на цій зустрічі він вперше публічно висловив підтримку ідеї об`єднання навколо Трускавця семи сіл, яка з легкої руки «Трускавецького вісника» отримала робочу назву «Великий Трускавець».

Футбольне поле зі штучним покриттям відкрито неподалік СЗШ №3 м. Трускавця. Участь в урочистостях відкриття нового стадіону взяли міський голова Андрій Кульчинський, депутат Руслан Цехмейстер, начальник відділу освіти ТМР Орест Лобик, освітяни, діти, батьки. Освятив нове футбольне поле отець-вікарій парафії святого пророка Іллі (УГКЦ) Василь Копичин.

Трускавецький вісник

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