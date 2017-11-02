У Трускавці відкривається ресторан «Султан»

У неділю, 14 лютого, в місті-курорті Трускавець відбудеться відкриття ресторану «Султан». Знаходиться ресторан на вул. Карпатській, 7 (при об`їзній дорозі).

Ресторан «Султан» – це рай для гурманів і всіх любителів азербайджанської та української кухні. Плов, долма, садж, шашлик, баранина в тандирі, кутаб – всіх страв не перелічити, їх потрібно тільки спробувати. Меню ресторану дивує різноманітністю страв, ціни на які також стануть приємним сюрпризом.

Кваліфікований персонал завжди зустріне Вас з посмішкою і допоможе Вам добре провести час, а також організувати і відсвяткувати світлі події у Вашому житті!

На гостей ресторану «Султан» чекають атмосфера свята, жива музика, конкурси та смачні страви в тандиті. Поспішайте забронювати столик! Запрошуємо Вас покуштувати вишукану кухню і провести приємно час в затишній атмосфері! Ми завжди раді зустрічі з Вами, шановні гості!

Контакт: вул. Карпатська, 7, тел. +38-097-671-69-84 та +38-093-905-68-74.

Початок свята відкриття ресторану «Султан» у Трускавці – неділя, 14 лютого, 18.00.

Вл. інф.

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