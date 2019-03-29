У Трускавці відкриють другий магазин мережі АТБ

На суботу, 30 березня, у Трускавці заплановане відкриття магазину мережі АТБ на вулиці Дрогобицькій. Супермаркет розміщено в приміщенні колишньої автостанції, викупленої в минулому році. Спочатку планувалося, що магазин відкриють на початку року, проте згодом подію відклали до березня. Початок відкриття – о 10.00.

Мережа АТБ завоювала довіру жителів та гостей Трускавця якісними товарами та низькими цінами. Детальніше про всі акції АТБ – на офіційному сайті компанії https://www.atbmarket.com/

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