У Трускавці відкриють другий магазин мережі АТБ

By  | 29.03.2019 | Filed under: Новини

На суботу, 30 березня, у Трускавці заплановане відкриття магазину мережі АТБ на вулиці Дрогобицькій. Супермаркет розміщено в приміщенні колишньої автостанції, викупленої в минулому році. Спочатку планувалося, що магазин відкриють на початку року, проте згодом подію відклали до березня. Початок відкриття – о 10.00.

Мережа АТБ завоювала довіру жителів та гостей Трускавця якісними товарами та низькими цінами. Детальніше про всі акції АТБ – на офіційному сайті компанії https://www.atbmarket.com/

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