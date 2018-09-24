У Трускавці – відпочивальники з Шотландії

Географія відпочивальників, котрі для оздоровлення та відпочинку обирають Трускавець, постійно розширюється. В останні кілька років вже нікого не дивує на вулицях Трускавця німецька, італійська чи іспанська мови. Англійську хоча й чути, та все ж гостей з Англії поки що не так багато.

Минулого тижня на оздоровлення до Трускавця завітала група з Шотландії (Сполучене Королівство Великої Британії). Щоправда, не корінні шотландці, а поляки, котрі на початку 1990-х виїхали на заробітки і там, в Шотландії, залишилися та отримали громадянство. В неділю, 23 вересня, гості з Шотландії взяли участь у недільній Святій Месі (сума) в трускавецькому костелі Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії. Судячи з їхніх коментарів, відпочивальники з Шотландії дуже задоволені умовами проживання та лікування у Трускавці.

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