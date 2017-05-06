У Трускавці відзначили День народження Загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва

10 травня, у День народження Загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва (1923 – 2003) в Трускавці вшанували його пам’ять. Таке вшанування в місті-курорті вже традиційно проходить з ініціативи Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна», головний офіс якого знаходиться саме в Трускавці.

Під час заходу зі вступним словом виступили голова МА «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов, який приблизив присутнім постать Гейдара Алієва, а також очільник економічного відділу Посольства України в Республіці Азербайджан Вадим Сидяченко та генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак.

Вадим Сидяченко зокрема розповів цікаві факти про роль Гейдара Алієва в об`єднанні азербайджанського народу та порівняв його з постаттю Степана Бандери як поборника національних інтересів свого народу. Натомість Лев Грицак розповів про враження від своїх візитів до столиці Азербайджану Баку та про роль особистості у розвитку націй та держав. Про свої враження від поїздок в Баку розповів і менеджер ГКК «Карпати» Іван Акулов.

Участь у відзначенні Дня народження Загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва взяли представники Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна», члени азербайджанської діаспори у Трускавці, відпочивальники з Азербайджану, депутати Трускавецької міської ради Руслан Пристай та Руслан Цехмейстер, працівники готельно-відпочинкової сфери нашого міста-курорту.

На закінчення урочистостей голова МА «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов вручив генеральному директору ГКК «Карпати» Левові Грицаку Орден Дружби.

Трускавецький вісник

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