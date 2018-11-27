У Трускавці відзначили Міжнародний день інвалідів

Всім відомо, що завдяки почуттю гумору набагато легше йти по життєвому шляху, протистояти неприємностям і вирішувати проблеми. З гумором жити набагато легше і приємніше. Життя людини неможливо уявити без гумору. Українці повинні цінувати свою здатність жартувати, веселитися, розважатися і робити це якомога частіше на славу себе самих і нашої держави в цілому.

Як всі ми прекрасно знаємо, сьогодні ситуація в країні складна, але українці завжди мали добре почуття гумору, вміли висміювати своїх ворогів і змушували їх виглядати дурними і безглуздими. Саме це вдалося Івану Нечую-Левицькому в повісті «Кайдашева сім’я», яка вже друге сторіччя посідає почесне місце серед найпопулярніших творів української літератури.

29 листопада в Трускавецькій центральній міській бібліотеці відзначався Міжнародний день людей з інвалідністю. Секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко наголосила, що цей день – це в першу чергу справедлива шана суспільства до людей, які потребують захисту і підтримки. Працівник Народного дому Олена Соляник побажала їм здоров’я, терпеливості і успіху. Один із старійшин нашого міста Лев Петранівський не полінувався прийти і навіть подарував присутнім арію із оперети «Принцеса цирку». Бібліотекар читального залу Ореста Касперська запросила до перегляду стрічки «Кайдашева сім’я» і побажала, щоб «і в вас і в нас все було гаразд» і з посмішкою…

Член Асоціації інвалідів, почесний мешканець Трускавця В`ячеслав Умнов презентував присутнім кілька своїх нових віршів, які принесли усім тепло і надію. На завершення заходу Голова Асоціації інвалідів міста Надія Заблоцька ще раз нагадала, що вона завжди рада допомогти, поспівчувати і всі вони одна дружна міцна родина. А гаряче чаювання зігріло присутніх у цю холодну пору.

Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБС

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