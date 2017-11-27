У Трускавці внаслідок жахливої ДТП загинула 24-річна дівчина

By  | 27.11.2017 | Filed under: Новини

Сьогодні, 27 листопада, близько 01.45 год. ночі сталося жахливе на виїзді з Трускавця (біля КПП). Про це було повідомлено під час щотижневої оперативної наради в Трускавецькій міській раді. Водій автомобіля “Mercedes-Benz G 630″ не впорався з керуванням та зіткнувся з будівлею контрольно-пропускного посту поліції. Внаслідок пасажирка 1993 року народження (жителька Херсона) загинула на місці. Як зазначили на нараді представники міського відділення поліції та відділу з надзвичайних ситуацій, водій 1976 р.н. (зі Львова) був напідпитку, він вийшов з аварії без ушкоджень і госпіталізації не потребував. Натомість молоду дівчину рятувальники витягали з автомобіля по частинах…

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