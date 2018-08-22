У Трускавці вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні

By  | 21.08.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, сьогодні, 21 серпня о 12:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавець на вул. Городище, 8. Пожежа виникла в складському приміщенні на другому поверсі дев’ятиповерхового санаторію.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники 7-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Трускавець. Завдяки оперативним діям вогнеборців та своєчасному залученню сил і засобів, вдалось швидко ліквідувати пожежу. Пожежу локалізовано о 12:26, ліквідовано о 12:31. Вогнем знищено речі повсякденного вжитку на площі 7 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причина виникнення займання встановлюються. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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