У Трускавці врятували бегемота

By  | 15.08.2017 | Filed under: Новини

Заступник начальника Трускавецького МВ ДСНС України у Львівській області Володимир Гординський під час оперативної наради в Трускавецькій міській раді 15 серпня повідомив, що минулий тиждень для надзвичайників був спокійним, жодних викликів на пожежі чи ДТП не було, а були тільки приємні зобов’язання поливу клумб.

Також Володимир Гординський поінформував, що поступило звернення від цирку, що внаслідок сильної спеки стало погано бегемотові. Вісім тонн води, доставлених трускавецькими надзвичайниками для двохтонного гіпопотама, не тільки освіжили змучену спекою тварину, а й врятували її.

Нагадаємо, що у Трускавці на вул. Стебницькій перебуває цирк з різними екзотичними тваринами.

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