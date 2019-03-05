У Трускавці вшановують Володимира Івасюка

4 березня, в день народження українського поета і композитора Володимира Івасюка в НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця відбувся вечір пам’яті «Пісні, з якими ми росли». Учитель української мови та літератури Марія Мількович з учнями 6-А класу перенесли глядачів у 70-ті роки минулого століття, зупинившись на яскравих сторінках життєвого і творчого шляху поета-пісняра і композитора. Спогади батьків, сестер, колег, друзів, у ролі яких перевтілювались на сцені ще зовсім юні актори, викликали цілий шквал емоцій: від захоплення («Водограй», «Я піду в далекі гори», «Червона рута» справжні світові музичні хіти!) до обурення (так цинічно знищений, стертий з лиця землі радянською владою лише за те, що був українцем!) Архівні матеріали, унікальні відеозаписи, світлини, живий голос Івасюка – все це зворушувало до глибини душі.

Шкільний захід – не єдиний спосіб вшанування Володимира Івасюка у Трускавці. Вечори пам`яті композитора пройшли також у Будинку учнівської творчості (1 березня) та центральній міській бібліотеці (5 березня). Зокрема, вечір-спогад «Пісню цю візьму собі на спомин», який пройшов у БУТі як презентація колективного мистецького проекту гуртків сценічно-аматорського мистецтва, підготували вокальні гуртки (керівники гуртків Володимир Пашкін, Оксана Петришин, Роксолана Мартинюк) та хореографічні гуртки (Наталія Білінська, Христина Кушнір), а також «Галицька кіношкола» (Олег Бачинський). Про захід в центральній бібліотеці ми повідомимо додатково.

Одна з вулиць Трускавця носить ім`я Володимира Івасюка, і це також є доказом, що наше місто-курорт знає, любить, поважає і пам`ятає цього славетного українського композитора, чия «Червона Рута» стала своєрідним пісенним символом України в світі.

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