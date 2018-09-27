У Трускавці вшанували людей поважного віку

1 жовтня в усьому світі відзначається День людей похилого віку, а в Україні – ще й День ветерана. Урочистості з нагоди свята пройшли і в курортному Трускавці, в територіальному центрі обслуговування одиноких та непрацездатних громадян (директор Олена Пилат) на Стебницькій, 66.

Святково прибрані вхід та зали, святкова урочиста атмосфера, поважні гості, частування, музики та слова молитви – нічого не забракло в цей день у терцентрі. Свято прикрасили своєю присутності представники влади – міський голова Андрій Кульчинський, секретар міської ради Наталія Пономаренко, начальник управління праці та соцзахисту населення Віра Ільницька. Вони прийшли не з порожніми руками – палиці для скандинавської ходьби поповнять і так солідну матеріально-технічну базу терцентру. Також на урочистості з нагоди Міжнародного Дня людей поважного віку прийшли друзі та партнери з Управління Пенсійного фонду – Наталія Шуляк та Руслана Каніна. Громадську організацію «Рада Старійшин» на святі представляв її почесний голова Борис Кривко.

Захід розпочали з молитви, яку попровадив отець-сотрудник парафії св. Миколая Василь Нестер, він же освятив нові приміщення терцентру. Концертну програму розпочали з виступів дітей, а «цвяхом» програми стали виступи колективів, котрі діють при терцентрі: «Золотий вік» та «Сусідки». До речі, колективи з Трускавця взяли участь у фестивалі «Золоті роки», котрий проходив минулої суботи у Львові. Колектив «Сусідки» в цьому році відзначає свій срібний ювілей.

Міжнародний День людей похилого віку пройшов у теплій, щирій та зворушливій атмосфері. Працівники територіального центру зуміли створити для своїх підопічних та гостей справжнє свято. А чого ще людині треба, коли їй під 80?

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