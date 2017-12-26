У Трускавці вшанували пам’ять Василя Біласа та Дмитра Данилишина

By  | 26.12.2017 | Filed under: Новини

22 грудня бiля пам’ятного знаку Василеві Бiласу та Дмитрові Данилишину у Трускавці вiдбулося віче. Вшанувати пам’ять страчених земляків-трускавчан прийшли учнi шкiл мiста, члени КУН, трускавчани. Народне вiче розпочалося панахидою, по завершенні якої до присутнiх звернувся мiський голова Андрiй Кульчинський. Учень 10 класу НВК “СЗШ№2-гімназія”, голова мicького учнiвського парламенту Степан Чапля у своєму виступi наголосив, що сучасна молодь повинна рiвнятися на героїчний приклад Василя та Дмитра, яким на момент страти було лише 21 та 25 років відповідно. На знак вшанування Василя Біласа та Дмитра Данилишина учнi та мiський голова поклали квiти до пiднiжжя пам’ятного знаку. Завершилося вiче гiмном ОУН «Зродились ми великої години».

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