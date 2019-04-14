У Трускавці вшанували Уляну Кравченко

By  | 18.04.2019 | Filed under: Новини

Сьогодні, 18 квітня, виповнилося 159 років від дня народження української письменниці, поетеси, перекладачки, громадської діячки Уляни Кравченко (творчий псевдонім Юлії Шнайдер). З цієї нагоди 17 квітня в приміщенні Релігійно-просвітницького центру імені отця Івана Валюха (керівник Роксолана Мартинюк) відбувся вечір пам`яті письменниці під назвою «Нічия я…». Захід організували міське товариство «Просвіта» (керівник Галина Шиманська-Карп`юк) та проект «Перехресні стежки» (керівник Анна Литвин).

З доповідями про життєвий та творчий шлях Уляни Кравченко виступили завідувачка народного літературно-мистецького музею Уляни Кравченко і Миколи Устияновича в Миколаєві Марія Ганич, письменниця та дослідниця української символіки Марія Чумарна, краєзнавець Іван Скибак, директор музею-заповіднику в Нагуєвичах Богдан Лазорак. Окрім розповідей свято прикрасили читанням поезії трускавчанки Олена Соляник та Лілія Собко, а представниці Трускавецької дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького Мар`яна Кравчук та Оксана Кіселичник виконали чудову пісню на слова поетеси. Вечір пам`яті Уляни Кравченко пройшов у чудовій доброзичливій теплій та задушевній атмосфері.

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