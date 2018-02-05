У Трускавці вшанують Героїв Небесної Сотні

Реальный заработок на реальном сайте! Никаких “супер секретных” сервисов и волшебных таблеток. Все прозрачно и открыто работа абсолютно легально. Более подробнна информация на сайте >> http://kwork-garand.tk/<< Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) [...]