У Трускавці вшанують Уляну Кравченко

З нагоди 159-ї річниці від дня народження української письменниці Уляни Кравченко у Трускавці відбудеться цікавий захід, спрямований наблизити її постать пересічному українцеві. Як повідомила авторка та керівниця проекту «Перехресні стежки» Анна Литвин, вечір Уляни Кравченко заплановано провести 17 квітня в читальні «Просвіти» (голова Галина Шиманська-Карп`юк). Більше інформації про годину та програму зустрічі повідомимо згодом.

Українська письменниця та громадська активістка Юлія Шнайдер (творчий псевдонім Уляна Кравченко) народилася 18 квітня 1860 р. в Миколаєві на Львівщині, померла 31 березня 1947 р. в Перемишлі. Довший час вона вчителювала у Сільці (тепер частина Стебника) та Трускавці, була добре знайома з Іваном Франком. У Трускавці є вулиця Уляни Кравченко, проте досі не встановлено жодного пам’ятного знаку чи таблиці про її зв’язок з нашим курортом.

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