У Трускавці встановлять меморіальну таблицю на честь батька Романа Різняка-Макомацького

Традиційно в першій половині березня Трускавець відзначає річницю від дня народження свого славного сина, героя національно-визвольного руху, боївкаря УПА, Почесного громадянина Трускавця Романа Різняка (псевдо «Макомацький»). Щороку відбуваються заходи біля пам`ятника нашому землякові на вулиці Джерельній.

Цьогоріч вшанування Романа Різняка окрім традиційного походу до пам’ятника матиме й інший вимір. Так, у неділю, 10 березні, на стіні церкви Покрови Пресвятої Богородиці буде освячено меморіальну таблицю, в якій згадується, що на старому цвинтарі Трускавця покоїться прах родичів нашого славного героя, зокрема його батька. Чин освячення пам’ятної таблиці та коротке віче розпочнуться орієнтовно о 14.00 (після третьої Служби Божої в церкві Покрови).

Детальніше про життєвий шлях та визвольну боротьбу трускавчанина Романа Різняка-Макомацького можна прочитати тут.

Також читайте