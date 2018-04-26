У Трускавці встановили найбільшу в світі вишиванку

Курортний Трускавець не перестає дивувати – не вщухли пристрасті навколо встановлення в місті найбільшого в Україні великоднього кошика, як місто знов побило рекорд. Цього разу – без видатків з міського бюджету і обурень громадськості. Зусиллями НВК «СЗШ №2-гімназія» (директор Роман Гудзеляк) виготовлено найбільшу в світі вишивану сорочку, яку було розміщено на фасаді школи-гімназії. Заходи з нагоди Дня Вишиванки пройшли в школі-гімназії Трускавця у п’ятницю, 27 квітня, саме в цей день і було урочисто презентовано мистецький витвір, котрий має шанси потрапити в Книгу рекордів.

А на 17 травня у Трускавці теж плануються заходи, пов’язані з вишиванками. В цей день у місті-курорті пройде флеш-моб «Вишиваний Трускавець».

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