У Трускавці виконком прийняв рішення про одночасне подорожчання послуг водопостачання, вивезення сміття та проїзду по місті

Вчора, 6 грудня, відбулося засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради. Серед прийнятих рішень найрезонанснішими були рішення про підняття тарифів на ряд послуг. Так, тариф на проїзд у громадському транспорті Трускавця зріс на 1 гривню і тепер становить вже не 4 гривні, а 5. Значно здорожчали і послуги на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) та водопостачання та водовідведення.

За 1 кубічний метр води відтепер трускавчани сплачуватимуть більше аж на 4 гривні (27 грн. 83 коп.), на стільки ж більше платитиме кожен трускавчанин за вивіз сміття (16 грн. 34 коп.).

Що цікаво, виконком прийняв рішення про підняття тарифів одноголосно. Ніхто з представників влади навіть не подумав стати на захист простого народу, демонстративно покинути залу чи проголосувати «проти». Голосували «за» міський голова Андрій Кульчинський, заступник мера Олександр Ткаченко, секретар міської ради Наталія Пономаренко, керуюча справами виконкому Олена Петранич, члени виконкому Віра Савка, Олег Габриш, Ігор Пранник, Ігор Михаць, Мирослав Гумега, Олександр Шишко.

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