У Трускавці вимагають скасувати підняття ціни на газ

Сьогодні, 25 жовтня, на засіданні XLV сесії Трускавецької міської ради голова депутатської фракції “Батьківщина” Мирослав Мицько зачитав звернення депутатів Трускавецької міської ради щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення. Про це інформує Трускавецька міська організація партії «ВО «Батьківщина» на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

Нагадаємо, що «Батьківщина» стала першою політичною силою, котра виступала проти підняття ціни на газ для населення, а після прийняття рішення Кабміну від 19.10.2018 про підняття ціни на газ для населення на 23% з 01.11.2018 р., піддала його різкій критиці та анонсувала акції протесту.

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