У Трускавці визначились з компанією-управителем багатоквартирних будинків

By  | 03.09.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, 30 серпня відбувся конкурс, на якому визначили управителя багатоквартирних будинків з надання послуги з управління багатоквартирними будинками. Участь у конкурсі взяли дві організації – КП «Трускавецьтепло» та ТзОВ «Управитель будинку по наданню житлово-комунальних послуг «Тепле житло». Свої пропозиції обидва учасники конкурсу подали з розрахунками тарифу по окремих будинках, які мають намір обслуговувати, це близько 50-ти багатоповерхових будинків, у яких не створили ОСББ). Після опрацювання пропозицій конкурсантів (окремо по кожній багатоповерхівці) члени комісії прийняли рішення допустити до участі в управлінні житловим фондом Трускавця обох учасників. При цьому було враховано інтереси мешканців, головним критерієм перемоги, за тією чи іншою адресою, стала відповідність запропонованих послуг, закладена в найнижчий тариф.

З переліком багатоквартирних будинків, які обслуговуватимуться КП «Трускавецьтепло» та ТзОВ «Управитель будинку по наданню житлово-комунальних послуг «Тепле житло», а також із запропонованими тарифами можна ознайомитись на сайті Трускавецької міської ради за посиланням http://www.tmr.gov.ua/doc-tmr/draft-decisions-executive-committee/9626-pro-pryznachennia-upravyteliv-bahatokvartyrnykh-budynkiv

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