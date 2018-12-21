У Трускавці з благодійним концертом виступить Національна Заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди

На Водохреща, 19 січня, у Трускавці пройде виступ Національної Заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди. Перший та єдиний у місті-курорті концерт цього колективу відбудеться в ГКК «Карпати» (поч. о 20.00).

Ініціаторами проведення такого концерту в Трускавці є заступник голови Дрогобицької районної ради Володимир Стецівка та генеральний директор ГКК «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця Лев Грицак.

Що являє собою капела бандуристів, скільки артистів нараховує, як співпрацює з нашим краєм і чому ще досі не виступала у Трускавці? На ці запитання «Трускавецького вісника» відповідає директор-розпорядник Національної Заслуженої капели бандуристів Раїса Миколаївна Чорногуз.

- Національна Заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди – лауреат Шевченківської премії. У минулому році ми святкували свій сторічний ювілей. Капела заснована в 1918 році з ініціативи гетьмана Павла Скоропадського.

На даний час до складу капели входить 65 артистів, а загальна кількість працівників – 90 осіб. Особисто я працюю в капелі вже більше 30 років.

Зараз керує колективом ваш земляк із Золочева, Народний артист України Юрій Володимирович Курач. Ми займаємося потужною гастрольною діяльністю, їздимо зі своїми концертами, презентуємо свої програми в різних регіонах України. Дуже любимо заїжджати на Західну Україну, бо тут дуже вдячна публіка, і тут гарно сприймають наші програми. Хоча у всіх регіонах нас приймають добре, але тут приймають по-особливому, тепло та щиро.

В Дрогобичі ми вже, напевно, втретє за останні десять років, а от у Трускавці вперше. В Дрогобич ми останнім часом так часто їздимо, оскільки наш керівник закінчив Дрогобицьке музичне училище імені Василя Барвінського.

Дуже добре у нас складається співпраця з Дрогобицькою районною радою, зокрема заступником голови райради Володимиром Івановичем Стецівкою. Так що всі ці фактори сприяють тому, що в Дрогобичі ми часті гості.

Спілкуємося з військовими, з 15 реактивним артилерійським полком оперативного командування «Північ» (командир Григорій Дем`янчик), робимо для хлопців концерти. На їхнє запрошення ми були на Сході, на відзначенні 25-річчя цієї військової структури. Взагалі наша капела дуже часто буває в зоні АТО (тепер ООС). Буквально місяців зо три тому ми були в Авдіївці, Покровському. Дуже любимо, коли до нас на концерт приходять військові.

Звичайно, капела бандуристів – це не шоу і не розважальна програма, це національно-патріотичне виховання. В нас така концепція, така програма, і ми від неї не відходимо, а притримуємося того, для чого ми створені. Це українська народна пісня, це дума, це історична пісня. Зараз маємо багато творів, присвячених воїнам АТО.

У Трускавці ми будемо мати тільки один концерт – завтра, 19 січня, на Водохреща, в готельно-курортному комплексі «Карпати».

Ми дуже давно хотіли приїхати з концертом до Трускавця, я телефонувала і в Палац культури, і в санаторії, але все якось не складалося. Володимир Іванович Стецівка зробив нам такий дуже приємний подарунок, організувавши з керівником «Карпат» Левом Ярославовичем Грицаком цей концерт.

Це благодійний концерт, вхід на який є безкоштовним. Початок виступу о 20.00.

Так що запрошуємо трускавчан та гостей міста-курорту до «Карпат» на виступ нашої Національної Заслуженої капели бандуристів України імені Григорія Майбороди.

На фото: Національна Заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди; директор-розпорядник Національної Заслуженої капели бандуристів України Раїса Чорногуз та заступник голови Дрогобицької районної ради Володимир Стецівка.

Підготував Володимир Ключак

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