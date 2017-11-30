У Трускавці затримали організатора наркоканалу з Іспанії

Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби спільно з правоохоронними органами Республіки Молдова упродовж декількох місяців здійснювали розробку транзитного каналу контрабанди гашишу з Іспанії до Росії.

Обмін інформацією дозволив правоохоронцям встановити причетність до організації каналу контрабанди окремих громадян Молдови.

Днями співробітники МВС Республіки Молдова у пункті пропуску «Галац-Джуржулешти» на в’їзд з Румунії зупинили автомобіль під керуванням громадянина Молдови, в якому виявили 30 кілограмів гашишу з Іспанії.

Далі – цікавіше. За інформацією молдовських правоохоронців українські встановили, що організатор контрабанди даної партії наркотиків, громадянин Молдови, за чотири дні до оголошення його у міжнародний розшук Інтерполом прибув до України.

В рамках міжнародної правової допомоги Департамент оперативної діяльності Держприкордонслужби прийняв рішення про затримання організатора.

Наприкінці минулого тижня співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками Національної поліції у Львівській області затримали зловмисника у м. Трускавець.

Зважаючи на черговий позитивний досвід проведення скоординованих дій з молдовськими колегами, українські прикордонники розраховують на подальшу ефективну співпрацю в протидії транскордонній злочинності на українсько-молдовському кордоні.

Прес-служба Державної прикордонної служби України

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