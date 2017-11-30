У Трускавці затримали організатора наркоканалу з Іспанії

By  | 30.11.2017 | Filed under: Новини

Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби спільно з правоохоронними органами Республіки Молдова упродовж декількох місяців здійснювали розробку транзитного каналу контрабанди гашишу з Іспанії до Росії.

Обмін інформацією дозволив правоохоронцям встановити причетність до організації каналу контрабанди окремих громадян Молдови.

Днями співробітники МВС Республіки Молдова у пункті пропуску «Галац-Джуржулешти» на в’їзд з Румунії зупинили автомобіль під керуванням громадянина Молдови, в якому виявили 30 кілограмів гашишу з Іспанії.

Далі – цікавіше. За інформацією молдовських правоохоронців українські встановили, що організатор контрабанди даної партії наркотиків, громадянин Молдови, за чотири дні до оголошення його у міжнародний розшук Інтерполом прибув до України.

В рамках міжнародної правової допомоги Департамент оперативної діяльності Держприкордонслужби прийняв рішення про затримання організатора.

Наприкінці минулого тижня співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками Національної поліції у Львівській області затримали зловмисника у м. Трускавець.

Зважаючи на черговий позитивний досвід проведення скоординованих дій з молдовськими колегами, українські прикордонники розраховують на подальшу ефективну співпрацю в протидії транскордонній злочинності на українсько-молдовському кордоні.

Прес-служба Державної прикордонної служби України

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №78388 Tребуется менеджер. Обработка заказов на дому.
    30.11.2017 | 22:16

    Предлагаем Вам работу без вложений, на системе автоматического приёма и обработки заказов. Мы предоставляем: - Наш лицезионный софт. - документы со всей необходимой доп. информацией. - постоянная техническая поддержка. Оплата от 5500 в день. Выплаты ежедневно. Более подробная информация на нашем сайте >> http://zakaz.exrabota.ru/ << Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, [...]

  • Платим за лайки! – Оплата сдельная!
    30.11.2017 | 16:12

    Платим за лайки! – Оплата по требованию! Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви