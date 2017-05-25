У Трускавці збільшать на 15% посадові оклади вихователям в садочках

By  | 25.05.2017 | Filed under: Новини

У Трускавці прийняли рішення про підвищення на 15% посадових окладів педагогам дошкільних навчальних закладів.

Рішення було прийнято виконавчим комітетом Трускавецької міської ради та вступить в силу вже 1 червня.

Відтак, посадовий оклад вихователів, який нараховується з міського бюджету, зросте на 15% та складатиме близько 5 тис. 800 грн. Про це повідомили у Трускавецькій міській раді.

Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», підвищення заробітної платні на загальнодержавному рівні педагогам дошкільних навчальних закладів передбачалось з січня 2018 року.

ЗІК

Трускавецький вісник

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