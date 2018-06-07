У Трускавці збільшилась кількість відпочивальників-іноземців

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, за оперативними даними моніторингу кількості відпочивальників у травні 2018 року на курорті оздоровлено 16 859 осіб, що становить 118,5% до травня 2017 року, або на 2 630 осіб більше (14 229 ос.).

По відношенню до попереднього місяця (квітня 2018 року), кількість відпочивальників у травні 2018 року збільшилась на 1 735 осіб, або на 11,5% (15 124 ос.).

Провівши аналіз відвідування гостей за травень 2018 року у розрізі курортних та готельних закладів відзначено, що збільшення кількості відпочивальників до травня 2017 року спостерігається по таких закладах:

- санаторії та пансіонати – на 1228 осіб;

- готелі – на 1478 осіб.

По віллах було на 76 осіб менше.

У травні цього року місто відвідало 4593 особи іноземців з 37-ми країн, що на 1758 осіб, або на 62,0% більше травня 2017 року (2835 ос.).

У розрізі країн найбільше відпочивальників у травні 2018 року було з Польщі (2754 ос.), Білорусі (518 ос.), Молдови (308 ос.), Азербайджану (286 ос.) та Росії (141 ос.).

Слід відзначити, що кількість іноземців з Польщі протягом останніх двох років має стрімку динаміку росту. Питома вага поляків у загальній кількості іноземців у травні цього року сягає 60,0%. А якщо порівнювати кількість поляків у травні 2012 та у травні 2018 року, та за цих шість років кількість відпочивальників з Польщі зросла в 125 (!) разів.

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