У Трускавці збудують ще одне футбольне поле зі штучним покриттям – за співфінансування державного бюджету

By  | 24.01.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, у 2018 році на Львівщині заплановано збудувати 18 футбольних полів із штучним покриттям. На реалізацію будівництва з державного бюджету вже виділили 13,4 млн гривень. Про це розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.

Нові футбольні поля з’являться в Жовківському, Пустомитівському, Бродівському, Кам`янка-Бузькому, Миколаївському, Яворівському, Городоцькому районах, Новокалинівській, Вільшаницькій та Ходорівській ОТГ, містах Червонограді, Трускавці та Дрогобичі.

Бюджетну програму «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» Уряд затвердив у вересні 2017 року. Бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, у тому числі виготовлення проектної документації) футбольних полів (майданчиків, стадіонів) із штучним покриттям у регіонах України, насамперед проектів, які передбачають співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, що навесні 2017 року у Трускавці було відкрите перше футбольне поле зі штучним покриттям – біля СЗШ №3.

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Оголошення від МГО “Рада Старійшин”
    22.01.2018 | 15:39

    Шановні трускавчани! 21 січня відбулися збори громади, на яких трускавчани сказали рішуче «Ні!» співпраці влади міста та ПрАТ «Трускавецькурорт». Але на сесію міської ради знову виноситься питання оренди земельних ділянок для ПрАТ «Трускавецькурорт», і є велика небезпека, що депутати можуть за це питання проголосувати. Від цього питання залежить доля курорту, доля нашої гідромінеральної бази. Якщо [...]

  • Приглашаем на Международный фестиваль конкурс искусств «Покори сцену»
    19.01.2018 | 10:37

    Положение о Международном фестивале конкурсе искусств «Покори сцену» Сроки проведения фестиваля-конкурса: 2-3 февраля 2018 года. Срок подачи заявок: до 26 января 2018 года. Организаторы и учредители фестиваля-конкурса: - ДОО «Спивограй» (Кривой Рог, Украина); - Киевская городская организация «Матери и сестры – молодежи Украины». - Международный продюсерский центр «Star Media Production» (Тбилиси, Грузия); Цели и задачи [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви