У Трускавці збудують ще одне футбольне поле зі штучним покриттям – за співфінансування державного бюджету

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, у 2018 році на Львівщині заплановано збудувати 18 футбольних полів із штучним покриттям. На реалізацію будівництва з державного бюджету вже виділили 13,4 млн гривень. Про це розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.

Нові футбольні поля з’являться в Жовківському, Пустомитівському, Бродівському, Кам`янка-Бузькому, Миколаївському, Яворівському, Городоцькому районах, Новокалинівській, Вільшаницькій та Ходорівській ОТГ, містах Червонограді, Трускавці та Дрогобичі.

Бюджетну програму «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» Уряд затвердив у вересні 2017 року. Бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, у тому числі виготовлення проектної документації) футбольних полів (майданчиків, стадіонів) із штучним покриттям у регіонах України, насамперед проектів, які передбачають співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, що навесні 2017 року у Трускавці було відкрите перше футбольне поле зі штучним покриттям – біля СЗШ №3.

Також читайте