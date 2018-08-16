У Трускавці згадали про мігрантів-заробітчан

Чимало українців покидають рідні домівки у пошуках заробітку за кордоном. Трудова міграція в різні країни є серйозним викликом в багатьох аспектах, у тому числі й духовному. Про це сьогодні, 15 серпня, у своїй проповіді на Святій Літургії під час храмового свята Успення Пресвятої Діви Марії в трускавецькому костелі наголосив о. Якуб Зелінський (ЧНІ), колишній настоятель парафії, котрий очолив соборне служіння.

Трудова міграція – це проблема не тільки українців та України. Так, чимало поляків теж виїжджає на заробітки, зокрема в Великобританію, Ірландію, Німеччину та інші країни. Покидають рідну домівку і представники багатьох інших народів, і так було й раніше, досить згадати хоча б колонізацію Нового Світу, масову еміграцію з Галичини в США та Канаду в часи Австро-Угорщини, сучасних біженців з Близького Сходу і країн Африки.

Опинившись у новому середовищі, а часто ставши «на ноги», тобто покращивши своє матеріальне становище, трудові мігранти здійснюють переоцінку цінностей, заводять нову сім`ю, забувають про Бога та Церкву. Суспільство мало б допомагати мігрантам як в адаптації до нових умов, так і стосовно збереження їхньої національної та релігійної ідентичності, зазначив проповідник.

Відпустова урочистість зібрала у Трускавці чимало гостей із сусідніх містечок, але також і значну кількість відпочивальників з Польщі. Саме до них були скеровані слова отця про потребу шанувати Людину у кожному мігрантові, пам’ятаючи, що Пресвята Діва Марія з маленьким Ісусом та святим Йосифом теж колись були «біженцями», «мігрантами».

Також під час Служби Божої було звершено молитву за Україну – нашу Батьківщину.

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