У Трускавці змагалися юні баскетболісти

26 жовтня у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» відбувся перший тур відкритої Шкільної Баскетбольної ліги Львова серед юнаків 2005 – 2007 р.н.

Змагання дитячої баскетбольної ліги проводяться серед усіх підлітків, які навчаються у загальноосвітніх школах Львівщини, з метою пропаганди здорового способу життя, залучення до занять з баскетболу найбільшої кількості учнів та сприяння зростанню майстерності серед юних баскетболістів.

У першій грі вихованці відділення баскетболу Трускавецького ДЮСК «Спортовець» (тренер ДЮСК Роман Підцерковний) вибороли перемогу у команди «Львівські зубри» (СЗШ № 32 м. Львова).

Допомогу у суддівстві баскетбольного матчу надавали студенти навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я Дрогобицького ДДПУ ім. І.Франка (в.о. директора інституту — к. пед. н., доцент Чопик Роман Володимирович).

Попереду у трускавецьких баскетболістів ще вісім матчів захоплюючої та популярної спортивної гри з іншими командами Львівщини.

Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»

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