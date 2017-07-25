У Трускавці зменшився тариф на вивезення сміття

27 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради, на якому одне з прийнятих рішень стосувалося тарифу на вивезення твердих побутових відходів (ТПВ). Тариф зменшено – з 12,98 гривень за 1 людину в місяць до 12,06 грн./ос. В історії Трускавця тариф на вивезення сміття зменшувався тільки один раз – в 2010 році, за часів каденції міського голови Лева Грицака.

До зменшення тарифу призвів факт заміни надавача послуг з вивезення ТПВ. Замість бориславської фірми «ДВ-Екосвіт», яка через дії бориславських активістів не має змоги вивозити трускавецьке сміття на бориславське сміттєзвалище, тепер сміття з міста-курорту вивозитиме стрийська фірма «Комунальник плюс». Хоча відстань з Трускавця до Стрия є більшою, ніж до Борислава, але в тариф не включили так звану «інвестиційну складову».

В той же час невтішним є факт зростання тарифу на внутрішньоміські пасажирські перевезення, який зріс з 3 до 4 гривень. Проте на фоні зростання цього тарифу в сусідніх містах було зрозуміло, що сумна доля підвищення вартості проїзду в міських маршрутках – це тільки справа часу. Новий тариф на перевезення у Трускавці вводиться з 1 серпня.

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