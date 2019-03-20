У Трускавці знову подорожчає вода – на 88 копійок

Рішення про підвищення тарифу на послугу водопостачання та відведення у Трускавці виконком прийняв 21 березня з другої спроби після тривалого обговорення. Це питання фактично стало найважливішим на сьогоднішньому засіданні виконкому. Перший раз з 11 присутніх 3 утрималося, проте згодом до зали засідань зайшов заступник міського голови Олександр Ткаченко і паритет сил змінився. За підвищення тарифу на 88 копійок за 1 куб води проголосувало 9 чоловік: міський голова Андрій Кульчинський («Самопоміч»), керуюча справами ТМР Олена Петранич («Самопоміч»), Олег Габриш («Самопоміч»), Микола Онисько («Самопоміч»), Володимир Бутим («УКРОП»), Ігор Пранник («Громадянська позиція»), Наталія Пономаренко («Батьківщина»), Мирослав Гумега та Олександр Ткаченко. Утрималося під час двох голосувань троє членів виконкому: Віра Савка, Олександр Грищенко та Ренат Борсук.

Роз`яснення генерального директора ТзОВ «Трускавецький водоканал» Віктора Марченка чому ж слід коригувати тариф у сторону збільшення, були чіткі: ріст ціни на покупну воду в Дрогобича, ріст ціни на електроенергію. Вода мала б подорожчати для трускавчан більш, ніж на гривню, проте «потягнули вниз» ріст тарифу зменшення вартості паливно-мастильних матеріалів та вартість реагента гіпохлориду для очистки води. Використання води з питного озера теж сприяє тому, що ціна на воду для трускавчан не стрибнула занадто високо.

Єдиним, хто пробував під час засідання виконкому захищати інтереси простого споживача, виявився Олександр Грищенко. Він пригадав, що в травні 2018 року виконком голосував за підвищення тарифу з обов’язковим виконанням чотирьох умов: розробкою та затвердженням інвестиційної програми, проведенням незалежного аудиту діяльності ТОВ «Трускавецький водоканал», заслухання на виконкомі доповіді про результати проведеної ревізії. Але незалежний аудит ніхто й не збирався проводити. А тариф крім травня в минулому році піднімали ще в грудні. І ось зараз, через три місяці – чергове здорожчання. Це не діло, вважає Олександр Павлович.

У Віктора Марченка свої аргументи. Навіщо незалежний аудит, якщо в жовтні 2018 підприємство «трясла» державна перевірка (державна аудиторська служба). Інвестиційну програму підготовлено і подано на сесію, вона затверджена. Але складова тарифу – це зовсім інша річ, як окремої розмови вартує поведінка Дрогобича із залученням виконавчої служби для виконання судових рішень. Для прикладу, після сплати боргу перед КП «Дрогобицький водоканал» трускавецьке водопостачальне підприємство цими днями опинилося перед необхідністю оплатити додаткових 500 тисяч … за послуги виконавчої служби. Штрафні санкції теж боляче б`ють по підприємству. Ну і даються чути 41% втрат води, крадіжки води як підприємствами, так і індивідуальними споживачами, неможливість забору води з озера в окремі літньо-осінні місяці.

Серед претензій, котрі від імені споживачів Трускавця висловлював керівнику водоканалу Олександр Грищенко, є і запах та якість води в крані, і відсутність чистки питного озера впродовж більш ніж 20 років, і небажання оптимізувати штат та видатки. З 116 працівників водоканалу 22 чоловік, тобто майже кожен п’ятий – адміністрація, чиновники.

Віктор Марченко каже: «Я не можу ризикувати і подавати споживачам воду неналежно якості. Інколи може бути запах, але вода відповідає всім нормам. Вода близька до ідеальної». Щодо каламутності, то, за словами Віктора Марченка, станом на сьогодні, 21 березня, її показник становить 0,45 мл на літр в той час, коли європейські стандарти дозволяють каламутність 0,58 мл/л, а українська санепідслужба – навіть 1,5 мл/л.

На захист Віктора Марченка став і міський голова Андрій Кульчинський. Він зауважив, що зараз перед водоканалом стоять виклики, яких не було ще 10-15 років тому. Так, кліматичні пояси змістилися на 200 км, чистка озера навіть 20 років тому була лише імітацією чистки, а з забруднювачами води в питному озері, в тому числі моржами та тими, хто встромляє руки та інші органи у водне плесо, слід боротися штрафами. Вугільні фільтри, котрі б покращили якість води, є дуже дорогими і обходилися б в кілька тисяч доларів на місяць. А чистка озера коштувала б місту 2,5 млн доларів, тобто біля 70-80 мільйонів гривень, в один голос запевняють Віктор Марченко та Андрій Кульчинський.

Отже, зростання тарифу на послугу водопостачання та водовідведення у Трускавці стало доконаним фактом – з 1 квітня куб води подорожчає на 88 копійок. Щодо якості води, то вона можливо покращиться після реалізації спільного трускавецько-німецького проекту «NAOBKA».

На виконкомі було розглянуто і інші питання: про звернення громадян, субвенції, присвоєння поштових адрес, зняття з квартирного обліку тощо. В місті почнуть функціонувати електрокари від двох фірм: «Карпати-Тревел» та «Асоціація виробників шкірно-галантерейної продукції». Трускавецьке та львівське підприємства возитимуть гостей курорту в машинках місткістю 14 чи 7 місць центральною частиною Трускавця. Члени виконкому обмежили швидкість руху цих транспортних засобів до 10 км/год в пішохідних зонах і надали дозвіл до 31 грудня 2019 року.

А розпочалося засідання виконкому із хвилини мовчання та вшанування пам`яті померлого минулого тижня члена виконкому, довголітнього керівника МРЦ «Першина Прикарпаття» Шишка Олександра Андрійовича.

Володимир Ключак

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