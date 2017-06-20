У Трускавці зріс тариф на воду

By  | 20.06.2017 | Filed under: Новини

Тариф на послугу водопостачання та водовідведення від ТзОВ «» зріс з 16 грн. 53 коп. до 20 грн. 72 коп. за 1 м. куб., тобто орієнтовно на 24,6%. Відповідне рішення сьогодні, 20 червня, прийняв виконавчий комітет Трускавецької міської ради. «За» дане рішення проголосувало 9 членів виконкому (необхідна мінімальна кількість для прийняття рішення), причому з другої спроби. Під час обговорення питання було звернено увагу на те, що водоканалом абсолютно не проводиться роз`яснювальна робота з населенням, яке навряд чи втішиться черговим підвищенням ціни.

На засіданні виконкому було затверджено обсяги субвенцій з державного та обласного бюджету, підвищено посадові оклади працівникам школи мистецтв імені Романа Савицького, присвоєно ряд адрес об`єктам нерухомості, затверджено тариф на нововведені послуги музею історії міста (вхід на персональні виставки 5 грн., екскурсія від інфоцентру до музею та нижнього бювету 200 гривень, а до джерела «Юзя» 250 гривень).

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