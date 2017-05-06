У Трускавці зруйновані три місяці тому газовиками сходи в будинку відремонтують за два тижні

У редакцію ІА ZIK звернулися за допомогою мешканці вул. Івасюка, 3 у Трускавці. Ще в лютому цього року газовим господарством при заміні газових труб були зруйновані сходи, їх численні звернення до відповідних інстанцій, міського голови Трускавця, депутатів жодних результатів не дали.

«Наше звернення і прохання про допомогу є криком відчаю, оскільки в будинку мешкають маленькі діти, старенькі пенсіонери, інваліди, що пересуваються на милицях», – йдеться у зверненні.

У коментарі ІА ZIK заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький зазначив, що заміна газових труб по вул. Івасюка, 3 здійснювалася згідно із інвестиційною програмою газової служби. Вони мають повністю відновити зруйноване покриття, сходи.

«Відбулася зустріч з керівництвом газової служби, під час якої дано чітке зобов’язання в повному обсязі відновити зруйноване покриття. Всі ремонтні роботи з відновлення мають бути здійснені за два тижні, – запевнив заступник міського голови.

ЗІК

Трускавецький вісник

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