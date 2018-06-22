У Трускавці з’явився новий футбольний майданчик зі штучним покриттям

By  | 22.06.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 21 червня у Трускавці на території середньої загальноосвітньої школи №1 відбулось урочисте відкриття майданчика, реконструйованого в межах бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України». Захід пройшов за участі заступника мера Трускавця Олексія Балицького, а освятив новий футбольний майданчик о. Володимир Бондарчук.

На облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям в межах обласної програми „Спортивний майданчик” за спеціальним фондом у бюджеті розвитку враховується 1 млн 450 тис грн і співфінансування спортивних майданчиків, які у 2018 році фінансуються з державного бюджету – 3 млн гривень.

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