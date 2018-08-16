У вересні в Станилі говоритимуть про трускавецький цвинтар

16 вересня у селі Станиля Дрогобицького району пройдуть громадські слухання щодо врахування громадських інтересів до містобудівної документації «Детальний план для відведення КП «Парк Курортний» Трускавецької міської ради земельної ділянки під облаштування міського кладовища». Мова йде про 8,7 га землі для трускавецького цвинтаря із земель, які перебувають в постійному користуванні ДП «Дрогобицьке лісове господарство». Земля знаходиться в адміністративних межах Станильської сільської ради.

Розробником проекту вказаної містобудівної документації є Державне підприємство Державний інститут проектування міст «Містопроект», а замовником детального плану території – Дрогобицька РДА. Громадські слухання пройдуть в станильському Народному домі, початок о 15.00.

До речі, в цей же день, в цій же годині і в цьому ж місці (Народний дім) у Станилі пройдуть і громадські слухання щодо обговорення містобудівної документації «Детальний план території для обслуговування нежитлових будівель торгових павільйонів на землях Станильської сільської ради за межами населеного пункту» відносно об’єктів у Трускавці на вул. В. Стуса, 7/1 та вул. Стуса, 13/2.

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