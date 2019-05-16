У Яни Микитин – срібло в одиночному та золото в парному розрядах

Як інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець», з 6 по 11 травня у Львові вихованка відділення тенісу дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» Яна Микитин разом із Софією Черноморською (м. Львів) виборола перемогу у парному розряді на всеукраїнському юнацькому турнірі з тенісу «Кубок пам’яті Ф.Кулечка». В особистому заліку трускавчанка Яна Микитин виборола «срібло», уступивши у фінальному поєдинку тій же Софії Черноморській зі Львова.

Всього у змаганнях взяли участь 66 юних спортсменів з Київської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької та Львівської областей.

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