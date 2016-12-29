Учителі дрогобицької гімназії пікетуватимуть міськраду

Вчителі Дрогобицької гімназії ім. Богдана Лепкого надіслали відкрите звернення до Дрогобицького міського голови Тараса Кучми, секретаря міської ради Олега Хруща та начальника відділу освіти виконавчих органів міської ради Петра Сушка, у якому висунули низку вимог.

Про це інформував педколектив представників місцевих ЗМІ на зустрічі 29 грудня 2016 року.

Підставою зустрічі з журналістами стало рішення Дрогобицької міської ради від 15 грудня 2016 року про затвердження Статуту гімназії, у якому не передбачений поділ класів при вивченні математики та української літератури; це рішення прийняте без попереднього громадського обговорення та без дотримання належної процедури. Поділ класів з вищезазначених предметів має виняткове значення, оскільки саме з цих предметів випускники гімназії виявляють отримані знання на ЗНО. Кошти з 1 січня 2017 року на здійснення цього поділу не передбачені у міському бюджеті на 2017 рік. Як відомо, цих коштів гімназія недоотримала й з початку навчального року, про що вже писав Leopolis.news.

З трибуни до журналістів звернулися вчителі гімназії, директор Іван Лепкий; свою думку з даного питання висловив й депутат міської ради Тарас Демко. У своєму виступі депутат підтримав вчителів і погодився у тому, що гімназія за результатами роботи гідно представляє Дрогобич не лише у місті, але й в усій Україні, і нівелювати її досягнення не личить місту. Керівник міського відділу освіти Петро Сушко відмовився прийти на відкриту зустріч з педколективом гімназії, мотивуючи це у своєму листі: «позаяк 29 грудня 2016 року необхідно забезпечити оплату видатків та послуг через структуру Державної казначейської служби.

Відповідно до пропозиції заступника міського голови з гуманітарних питань В. Качмара пропонуємо перенести дану зустріч після 3 січня».

Як відомо, ліквідація поділів класів з вищевказаних предметів призведе у майбутньому до руйнування основ гімназійної освіти у Дрогобичі і ліквідації дрогобицької гімназії як навчального закладу нового типу. Показово, що гімназійна освіта у Дрогобичі має глибоку історію, а гімназія ім. Богдана Лепкого у 2015 році посіла 23 місце серед понад 7 000 навчальних закладів України. Для збереження поділу класів педагогам з вересня 2016 року довелося жертвувати своєю заробітною платою заради збереження ставок тих вчителів, яких би гімназія змушена була звільнити з роботи.

У своєму зверненні вчителі повідомляють про вимогу до керівництва відділу освіти оприлюднити детальний фінансовий звіт за 2016 рік у розрізі всіх навчальних закладів міста щодо виділених на їх конкретні потреби бюджетних коштів та оголошують про своє право звернутися до суду щодо ігнорування та невиконання відділом освіти наказу директора гімназії від 08.11.2016 р. № 92/16 «Про скасування наказу Дрогобицької гімназії ім. Б. Лепкого «Про встановлення оплати за престижність педагогічної праці вчителям гімназії». Також однією з основних вимог вчителів є проведення сесії Дрогобицької міської ради з питанням призупинити рішення міської ради про дію Статуту гімназії у новій редакції, у якому вилучена норма поділу класів при вивченні математики та української літератури.

Юрій Федчак, для Leopolis.news

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