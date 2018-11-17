№89004 ukr-geol. Геология участка под ключ

Преимущества обращения к специалистам Укргеолсервис:

• Мы используем только самое точное и современное оборудование для изучения геологии участка!

• Квалификация и опыт наших инженеров позволяет работать с любыми строительными объектами, не зависимо от площади и назначения!

• Мы располагаем собственными лабораториями для анализа отобранных образцов, что гарантирует дополнительную точность изысканий!

• Мы изучим геологию Вашего участка и предоставим высокоточные данные максимально быстро и по оптимальной в Украине цене!

(066)360-8242, (096)779-4686.ukr-geol.com.ua.

Також читайте